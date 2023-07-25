700 млн евро в год для Мбаппе от саудовцев, Вендел возвращается в «Зенит», Россия может сыграть с африканскими сборными, трансфер Фабиньо откладывается из-за собак и другие новости

1. Мощный поворот в главной трансферной саге лета: «Аль-Хилаль» предложил 300 млн евро за Мбаппе, а самому форварду «ПСЖ» – 700 млн евро за сезон (23,1 евро за секунду)! Правда, такую сумму Килиан сможет получать только благодаря коммерческим сделкам, а зарплата от клуба составит крошечные 200 млн евро.
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