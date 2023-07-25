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700 млн евро в год для Мбаппе от саудовцев, Вендел возвращается в «Зенит», Россия может сыграть с африканскими сборными, трансфер Фабиньо откладывается из-за собак и другие новости

700 млн евро в год для Мбаппе от саудовцев, Вендел возвращается в «Зенит», Россия может сыграть с африканскими сборными, трансфер Фабиньо откладывается из-за собак и другие новости

1. Мощный поворот в главной трансферной саге лета: «Аль-Хилаль» предложил 300 млн евро за Мбаппе, а самому форварду «ПСЖ» – 700 млн евро за сезон (23,1 евро за секунду)! Правда, такую сумму Килиан сможет получать только благодаря коммерческим сделкам, а зарплата от клуба составит крошечные 200 млн евро.

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Комментарии
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Лена Мисько
У сына одного из величайших баскетболистов в истории Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки. Сердце 18-летнего Бронни Джеймса остановилось на баскетбольной тренировке утром 24 июля. К счастью, врачи смогли вовремя оказать помощь и спасти молодого человека, затем Бронни госпитализировали. Сейчас состояние сына Леброна оценивают как стабильное — его уже перевели из отделения интенсивной терапии. Бронни — младший сын легендарного Леброна Джеймса и восходящая звезда баскетбола. Ожидается, что в скором времени он, как и отец, станет играть в НБА.
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3 час.
Лена Мисько
А крышу зачем закрыли в Питере летом? Чтобы Вендел опять не улетел?
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3 час.
КузнецовВВ
что-то мне кажется что такими темпами Личка до Нового года не дотянет
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2 час.

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