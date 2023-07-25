700 млн евро в год для Мбаппе от саудовцев, Вендел возвращается в «Зенит», Россия может сыграть с африканскими сборными, трансфер Фабиньо откладывается из-за собак и другие новости

Лена Мисько

У сына одного из величайших баскетболистов в истории Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки. Сердце 18-летнего Бронни Джеймса остановилось на баскетбольной тренировке утром 24 июля. К счастью, врачи смогли вовремя оказать помощь и спасти молодого человека, затем Бронни госпитализировали. Сейчас состояние сына Леброна оценивают как стабильное — его уже перевели из отделения интенсивной терапии. Бронни — младший сын легендарного Леброна Джеймса и восходящая звезда баскетбола. Ожидается, что в скором времени он, как и отец, станет играть в НБА.