УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ Приглашает абитуриентов на 1-Й ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.

УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´Приглашает абитуриентов на1-Й ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯНазвание предмета Дата проведения тестированияОбществоведение, биология, география, иностранные языки, всемирная история, русский язык, белорусский язык 22 октябряХимия, белорусский язык, биология, история Беларуси, обществовед .
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