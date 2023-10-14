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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
    Что ж вы, бл...ь, пристаёте к этой мелочёвке? Стрижка, пирожки, семечки, старушки с уропом и помидорами, какого х... ...В Бобруйске трое ...

УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ Приглашает абитуриентов на 1-Й ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.

УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ Приглашает абитуриентов на 1-Й ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.

УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´Приглашает абитуриентов на1-Й ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯНазвание предмета Дата проведения тестированияОбществоведение, биология, география, иностранные языки, всемирная история, русский язык, белорусский язык 22 октябряХимия, белорусский язык, биология, история Беларуси, обществовед .

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