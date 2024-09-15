ЦАХАЛ: упавшую в центре Израиля ракету выпустили с территории Йемена

Ракета класса "земля-земля", упавшая в центральной части Израиля, была выпущена с территории Йемена. Об этом рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.
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