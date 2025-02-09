Трамп раскрыл план по гарантиям безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Украиной на сумму $500 млн, в рамках которой США получат доступ к редкоземельным металлам и газу, а взамен предложат гарантии безопасности в случае завершения войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии