Багреева: 90% госзакупок Москва проводит с применением типовой документации

По итогам 2023 года в Москве разработаны комплекты типовой документации для 90% процентов регулярных закупок городских заказчиков в рамках масштабной работы по стандартизации госзакупок, которая проводится в столице с 2015 года.
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