Погибшего мужчину обнаружили под завалами при пожаре в Казенной Заимке

Второй этаж и крыша жилого дома пылали на 200 "квадратах", обрушилась кровля Пожар в Казенной Заимке / Фото: МЧС Алтайского края В Барнауле, в поселке Казенная Заимка, поздней ночью загорелся частный жилой дом на улице 2-й Ореховой, сообщили в МЧС Алтайского края.