Театр абсурда

8 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Террористов при поимке во время совершения или попытки совершения теракта - расстреливать на месте. Сразу уменьшиться...Август начался с ...
  • Кипра Борачева
    ГНАТЬ РОТШИЛЬДОВ, ЭТИХ ФАШИСТОВ!Битва за Африку
  • Юрий
    Пора определять в стойло этих обезьян. А если появилось в руке оружие, то эту руку отрубить.Я не расист, но.....

"Не думай, что ты в Израиле один такой умный - тут все евреи"

"Не думай, что ты в Израиле один такой умный - тут все евреи"

.И ещё немного оживаем сейчас в Израиле Причём не о, как там живётся нашей творческой эмиграции, то деятельность тамошней почты раздражает, то статус людей, которые большей частью приближаются к неизвестным, совершенно очевидным частям тех, кого обнаруживают, безразличны, многие из них томно и откровенно раздражают своими претензиями и понтами .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх