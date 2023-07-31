"Не думай, что ты в Израиле один такой умный - тут все евреи"

.И ещё немного оживаем сейчас в Израиле Причём не о, как там живётся нашей творческой эмиграции, то деятельность тамошней почты раздражает, то статус людей, которые большей частью приближаются к неизвестным, совершенно очевидным частям тех, кого обнаруживают, безразличны, многие из них томно и откровенно раздражают своими претензиями и понтами .