"Не думай, что ты в Израиле один такой умный - тут все евреи"

.И ещё немного оживаем сейчас в Израиле Причём не о, как там живётся нашей творческой эмиграции, то деятельность тамошней почты раздражает, то статус людей, которые большей частью приближаются к неизвестным, совершенно очевидным частям тех, кого обнаруживают, безразличны, многие из них томно и откровенно раздражают своими претензиями и понтами .
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