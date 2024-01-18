Китайские авто на фоне русской зимы – неужели всё так плохо?

Эта зима во многих регионах выдалась особенно суровой, и холода до сих пор не спешат отступать. Многие автовладельцы столкнулись с неполадками в автомобилях, а поскольку на рынке теперь много китайских авто, под «увеличительным стеклом» стали рассматривать и их болячки.
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