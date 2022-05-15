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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Среди россиян, которые вышли на поле, только один может сплотить «Зенит» вокруг себя

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Среди россиян, которые вышли на поле, только один может сплотить «Зенит» вокруг себя

Ничейный результат в матче принципиальных соперников прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.

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