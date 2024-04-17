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"Дерзкий выпад со стороны Киева?" Интересные вопросы возникли после пожара на военном заводе в США

"Дерзкий выпад со стороны Киева?" Интересные вопросы возникли после пожара на военном заводе в США

После пожара на ведущем заводе по производству снарядов в Пенсильвании, США, у русских возник вопрос: "Это дерзкий выпад со стороны Киева?""Дерзкий выпад со стороны Киева?" – такие вопросы у русских пользователей Сети появились после информации об опасном пожаре на американском военном заводе.

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