Слёт «серебряных» волонтёров прошёл в Сосновском округе

Преодолеть туристическую полосу препятствий, защитить «Боевой листок», оказать первую медицинскую помощь, спеть песню – слёт «Серебряная благодать», проходивший в Сосновском округе, зарядил всех участников энергией и новыми идеями.
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