В Новосибирске скончался создатель оркестра русских народных инструментов

Заслуженному артисту РСФСР Борису Гурину было 83 года.Министерство культуры Новосибирской области сообщило о смерти создателя хора и оркестра русских народных инструментов, заслуженного артиста РСФСР Бориса Гурина.
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