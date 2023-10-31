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Царьград

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В Новосибирске скончался создатель оркестра русских народных инструментов

В Новосибирске скончался создатель оркестра русских народных инструментов

Заслуженному артисту РСФСР Борису Гурину было 83 года.Министерство культуры Новосибирской области сообщило о смерти создателя хора и оркестра русских народных инструментов, заслуженного артиста РСФСР Бориса Гурина.

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