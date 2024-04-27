Шеф-редактор «Букмейта» Мильчин: премию «Большая книга» не всегда дают большим авторам

Национальная литературная премия «Большая книга» объявила список номинантов XIX сезона. В беседе с ИА НСН шеф-редактор сервиса «Букмейт» Константин Мильчин заявил, что награду далеко не всегда получают большие авторы.
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