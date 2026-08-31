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Курские новости

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В Курской области линейки 1 сентября пройдут закрыто

В Курской области линейки 1 сентября пройдут закрыто

Первоклассники Курской области получат подарки к 1 сентября, приобретённые без бюджетных средств. Дата и время школьных линеек будут сообщены родителям дополнительно.

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