Пуальевр призвал Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом

Пьер Пуальевр, лидер канадской оппозиции, призвал Джастина Трюдо уйти в отставку с поста премьер-министра Канады после того, как стало известно, что он лично пригласил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в парламент Канады.
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