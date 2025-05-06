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В мировом масштабе: лидеры 29 государств приедут в Россию на 9 Мая

В мировом масштабе: лидеры 29 государств приедут в Россию на 9 Мая

Страны, которые будут представлять на торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве их лидеры или другие видные политики, составляют почти половину населения Земли и 40% мировой экономики, подсчитали «Известия».

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