Человек Паукен II. Гражданина США осудили за работу на спецслужбы Китая

Гражданина США Томаса Паукена приговорили к двум годам тюрьмы за работу на спецслужбы Китая. Экс-журналист под псевдонимом Том Макгрегор с 2019 года собирал источники и передавал отчеты кураторам МГБ КНР, получив за это более $100 тыс.