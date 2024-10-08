Психоз? Депрессия? Эту неделю минздрав сохранению психического здоровья посвятил.

Моя тема. Но начну с трав.Какие травушки попить, чтобы справиться с хандрой, противостоять стрессу, быть на плаву, а еще лучше – на гребне волны! Чтобы с радостью! Не поверите, но все психические болезни лечит лист березы.
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