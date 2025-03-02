Цифровая грамота

Школьники Салехарда присоединились к всероссийскому проекту «Цифровой ликбез». На уроках ребята изучили такие важные темы, как резервное копирование данных, защита от спама и создание новых идей с помощью искусственного интеллекта.
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