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salekhard.online

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Цифровая грамота

Цифровая грамота

Школьники Салехарда присоединились к всероссийскому проекту «Цифровой ликбез». На уроках ребята изучили такие важные темы, как резервное копирование данных, защита от спама и создание новых идей с помощью искусственного интеллекта.

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