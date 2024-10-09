Валерий Сухих: Конкурс помогает заявить о себе и реализовать задуманное

Продолжается прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края». Педагоги и школьники со всего региона предлагают авторские методические разработки, социальные проекты и творческие работы.
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