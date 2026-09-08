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Любовь Успенская раскрыла тайну помолвки дочери: сюрприз в гримерке без колец и цветов

Любовь Успенская раскрыла тайну помолвки дочери: сюрприз в гримерке без колец и цветов

Успенская сообщила о помолвке своей 36-летней дочери Певица Любовь Успенская рассказала, что её дочери Татьяне Плаксиной сделали предложение руки и сердца прямо в гримёрке артистки после концерта.

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