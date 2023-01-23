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В советской Прибалтике всегда было неспокойно – в том плане, что часть населения не поддерживала нахождение республики в составе СССР

В советской Прибалтике всегда было неспокойно – в том плане, что часть населения не поддерживала нахождение республики в составе СССР

﻿﻿Коллаж* признан военным преступником. В советской Прибалтике всегда были волнения - в том смысле, что часть населения не поддерживала то, что республика входила в состав СССР.

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