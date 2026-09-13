The Russian Defense Ministry announced the repulse of a mass raid by Ukrainian drones

Almost 400 Ukrainian unmanned aerial vehicles over the territory of Russia were destroyed overnight. This was announced by the Ministry of Defense of the Russian Federation.
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