Трамп подчеркнул успех Путина в проведении обмена заключенными

Кандидат на должность главы США от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп поздравил президента России Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с западными странами и назвал ее великолепной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии