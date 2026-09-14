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Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентября

Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентября

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко перед уходом объявил подозрение главе НАБУ Семену Кривоносу, а сам под покровом ночи покинул страну.

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