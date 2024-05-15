Рынок БАД – 2024: прозрачность, качество, СТМ и рост доверия к отечественным производителям

Перспективы развития рынка биологически активных добавок к пище обсудили участники XIII Международного форума PharmPRO в рамках специальной сессии «Точки Роста производства БАД в России» Статья полностью.
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