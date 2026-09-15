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Царьград

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Министерство обороны Финляндии выделит Украине 290 млн евро на оборону

Министерство обороны Финляндии выделит Украине 290 млн евро на оборону

Министерство обороны Финляндии объявило о выделении Украине 34-го пакета военной помощи на сумму 290 миллионов евро.

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