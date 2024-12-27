Володин и Хинштейн обсудили предоставление ветеранства за бои в Курской области

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудили предоставление статуса ветерана боевых действий за участие в боях по отражению нападения Вооруженных сил Украины на регион.
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