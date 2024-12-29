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Президент «Атлетико» про требл: «Мечтать можно бесплатно. Надеюсь, мечты сбываются»

– Думаю, это был хороший год и есть поводы для счастья и радости. К концу 2024-го мы вышли на первое место в Ла Лиге, что еще совсем недавно казалось очень трудным.

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