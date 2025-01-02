На Курском направлении ВСУ потеряли за сутки более 580 военных, танк и БТР

<p style="text-align:justify"><strong>В Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки на Курском направлении потери ВСУ составили более 580 человек, танк, БТР, девять бронемашин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей</strong>.