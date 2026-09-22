Глава Госдепа Марко Рубио выразил обеспокоенность атаками Киева на связанные с США суда с нефтью. «Мы обеспокоены тем, что на протяжении последних месяцев в ряде случаев связанные с США суда, перевозящие нефть, подвергались атакам.