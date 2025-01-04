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Русская весна

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Массированный удар ВСУ по Горловке кассетными снарядами и охота с дронов: 13 человек ранены (ФОТО)

Массированный удар ВСУ по Горловке кассетными снарядами и охота с дронов: 13 человек ранены (ФОТО)

Нацисты нещадно терроризируют Горловку. Несмотря на то, что линия фронта постепенно отодвигается от города, практически ежедневно мирное население страдает от обстрелов из тяжелого вооружения и сбросов боеприпасов с беспилотников.

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