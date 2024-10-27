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Закон, порядок, государство

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Спортивно-массовый праздник для военнослужащих танкового-соединения ЦВО состоялся в Челябинской области

Спортивно-массовый праздник для военнослужащих танкового-соединения ЦВО состоялся в Челябинской области

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили комплекс упражнений: подтягивание на перекладине, отжимание, жим штанги и преодолели легкоатлетическую дистанцию длиной около 7 км.

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