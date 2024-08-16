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В российских гостиницах планируют ввести невозвратный тариф

В российских гостиницах планируют ввести невозвратный тариф

В российских отелях планирую ввести невозвратный тариф наравне с возвратным. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минэкономразвития, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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