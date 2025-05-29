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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске наплыв пациентов привёл к росту цен на медуслуги

В Новосибирске наплыв пациентов привёл к росту цен на медуслуги

О причинах роста цен на медуслуги – в комментарии начальника Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича: «В Новосибирской области сосредоточены высококвалифицированные клиники, многие из них — с международным именем, собственной научной базой.

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