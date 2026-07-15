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У Англии и Аргентины 0 ударов в створ и 19 фолов в 1-м тайме полуфинала ЧМ. Суммарный xG составил 0,08 – это антирекорд

Сборные Англии и Аргентины (0:0, перерыв) ни разу не пробили в створ ворот за первые 45 минут встречи в полуфинале чемпионата мира.

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