Откуда взялась спутница Деда Мороза, или Полная родословная Снегурочки

Считается, что Дед Мороз и Снегурочка относительно молоды, так как появились только в XIX веке. Это лишь частично соответствует действительности, так как касается литературных героев, придуманных писателями.
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