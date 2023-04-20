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Депутаты Гордумы сдали кровь ко Дню донора

Депутаты Гордумы сдали кровь ко Дню донора

Медицинская фракция городской думы Екатеринбурга организовала акцию по сдаче крови. В этот раз (третий по счету) в Областную станцию переливания крови пришли более 10 человек – народные избранники привели с собой помощников, друзей, родственников.

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