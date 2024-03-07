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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Dragon's Dogma 2 поделились новыми подробностями игры Вчера у продюсера ...

Создатели Dragon's Dogma 2 поделились новыми подробностями игры Вчера у продюсера ...

Создатели Dragon's Dogma 2 поделились новыми подробностями игрыВчера у продюсера Есиаки Хирабаяси и геймдиректора Хидэаки Ицуно состоялось интервью с изданием Automaton, в котором разработчики поделились новыми подробностями предстоящей Dragon’s Dogma 2.

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