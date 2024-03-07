Создатели Dragon's Dogma 2 поделились новыми подробностями игры Вчера у продюсера ...

Создатели Dragon's Dogma 2 поделились новыми подробностями игрыВчера у продюсера Есиаки Хирабаяси и геймдиректора Хидэаки Ицуно состоялось интервью с изданием Automaton, в котором разработчики поделились новыми подробностями предстоящей Dragon’s Dogma 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)