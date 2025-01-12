Экс-теннисистка Навратилова призвала перестроить систему WADA

Бывшая первая ракетка мира и 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова высказала критику Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по причине того, что оно подало апелляцию против итальянского теннисиста Янника Синнера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии