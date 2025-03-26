Заявление МИД России в связи с сообщениями в СМИ по поводу будущего Запорожской АЭС.

В связи с растиражированными в СМИ спекуляциями на тему возможной передачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украине или установлении некоего «совместного контроля» над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций хотели бы пояснить следующее.
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