Ожог крапивы: чем на самом деле он опасен

Крапиву недаром считают полезным и даже лекарственным растением, ведь она богата каротином, минералами (цинком, железом, фосфором, йодом, кальцием, натрием), аскорбиновой кислотой, витаминами групп А и В, фитонцидами, дубильными веществами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии