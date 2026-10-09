Депутат Никита Чаплин объяснил, как вернуть налог за покупку земли

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как русские могут вернуть часть налога на доходы после регистрации собственности на жилой дом.
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