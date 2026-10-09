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Царьград

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Депутат Никита Чаплин объяснил, как вернуть налог за покупку земли

Депутат Никита Чаплин объяснил, как вернуть налог за покупку земли

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как русские могут вернуть часть налога на доходы после регистрации собственности на жилой дом.

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