За традиционный форум «Социальный Петербург» Смольный заплатит 7,5 млн

В Петербурге с 2001 года проводится форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург». На мероприятии происходит непосредственное общение властей, НКО и инициативных групп, в итоге разрабатываются решения в сфере продвижения деятельности НКО, поиска финансирования, работы с добровольцами и волонтерами и другие.
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