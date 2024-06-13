За традиционный форум «Социальный Петербург» Смольный заплатит 7,5 млн

В Петербурге с 2001 года проводится форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург». На мероприятии происходит непосредственное общение властей, НКО и инициативных групп, в итоге разрабатываются решения в сфере продвижения деятельности НКО, поиска финансирования, работы с добровольцами и волонтерами и другие.