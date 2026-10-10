Генерал ВСУ о вступлении в НАТО: «Мой ответ вам не понравится»

Сегодня Североатлантический альянс представляет собой мертворожденный организм. Об этом в беседе с киевский телеведущим Александром Близнюком заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».