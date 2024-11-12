Во ФСИН сочли избыточным создание мессенджера для заключенных на базе "Госуслуг"

В России уже действуют 27 коммерческих организаций, которые занимаются приемом и отправкой электронных писем, денег и печатных изданий заключенным, поэтому создание государственного сервиса с подобными функциями является избыточным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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