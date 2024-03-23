Количество погибших при теракте в Крокусе увеличилось до 60

СК РФ официально сообщил, что количество погибших при теракте в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве составляет на данный момент, к 4 часам утра 23 марта, 60 человек, с возможностью роста этого числа по мере разбора завалов от пожара Напомним, ранее сообщалось о 40 погибших.