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Специалист Чихринова посоветовала укрепить теплицу подпорками перед зимой

Специалист Чихринова посоветовала укрепить теплицу подпорками перед зимой

Внутренние опоры помогут усилить недостаточно жесткую теплицу перед снегопадами. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.

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