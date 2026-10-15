❕Константинов заявил, что Евпатория имеет основания претендовать на звание столицы детского отдыха России В рамках рабочей поездки председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил ряд объектов и встретился с депутатским корпусом города.
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