«Чикаго» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице 6:15 и делит последнее место в НХЛ. У Бедарда 1 очко и «минус 7» на отрезке

«Блэкхокс» уступили «Ванкуверу» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ. До этого были поражения от «Детройта» (1:4), «Далласа» (1:3) и «Сиэтла» (1:3), а также победа над «Миннесотой» (2:1 ОТ).